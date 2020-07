"Wychodzą rzeczy, które przewidywaliśmy, że wyjdą"

Oficjalnie nikt tego nie potwierdza, ale wiele wskazuje na to, że ponad stuletni most kolejowy na Dolnym Śląsku ma zostać wysadzony w powietrze na użytek hollywoodzkiej produkcji z Tomem Cruisem w roli głównej. Żeby zabezpieczyć most Wojewódzki Konserwator Zabytków chce jego wpisania do rejestru zabytków.

