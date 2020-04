07 kwietnia 2020, 19:09

Orkiestra pomaga

WOŚP pomaga szpitalom. Łóżka, maseczki, respiratory dla intensywnej terapii

Pierwsze łóżka do intensywnej terapii od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy we wtorek trafiły do warszawskiego szpitala. Kolejne będą wysłane do innych placówek w całej Polsce razem z maseczkami, respiratorami i ubraniami ochronnymi.