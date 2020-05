Wezwanie od wojewody i groźba paraliżu. "Wnieśliśmy odwołanie"

Kilka dni temu do stacji dializ w szpitalu w Sokołowie Podlaskim przyszedł pacjent zakażony koronawirusem SARS-CoV-2. Zakaził trzy pielęgniarki, lekarza i dwoje pacjentów. W związku z tym wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł skierował do szpitala w Sokołowie Podlaskim między innymi pielęgniarki ze Stoczka. Grozi to paraliżem ośrodka, w którym pracują i który pod opieką ma pięć tysięcy pacjentów.

NFZ prowadzi całodobową infolinię (800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Koronawirus SARS-CoV-2: objawy, statystyki, jak rozprzestrzenia się epidemia - czytaj raport specjalny tvn24.pl

W Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stoczku na Mazowszu jest zachowany wysoki rygor sanitarny, bo pod opieką jest tam niemal pięć tysięcy pacjentów. Poczucie bezpieczeństwa jednak znikło, ponieważ późnym wieczorem we wtorek patrol policyjny wręczył pracującym tam pielęgniarkom wezwanie do pracy w szpitalu w Sokołowie Podlaskim. Miały się tam zgłosić w ciągu dwunastu godzin.

- Oddelegowanie dwóch pielęgniarek w sytuacji, kiedy mam tylko dwie pielęgniarki do pracy, powoduje dezorganizację zupełnie mojego ośrodka - tłumaczy Cecylia, kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Cel-Med w Stoczku.

Przychodnia stanie. Nie będą wykonywane szczepienia i wizyty domowe.

- Wnieśliśmy odwołanie do wojewody uzasadniając to ogromną dezorganizacją pracy mojej przychodni - dodaje Strąk-Kondraciuk.

Odwołanie skierowane jest do wojewody, bo to właśnie Konstanty Radziwiłł powołał pielęgniarki ze Stoczka i nie sprawdził przy tym, jak wpłynie to na miejscową ochronę zdrowia.

Wojewoda wysłał też wezwanie do pracy w stacji dializ w szpitalu w Sokołowie Podlaskim młodej lekarce rezydentce z Warszawy. Lekarka też się odwoła, bo wie, że nie jest w stanie sprostać zadaniu.

- Ona po prostu w tym miejscu nie będzie w stanie w pełni pomóc tym pacjentom zgodnie z ich potrzebami zdrowotnymi. Natomiast zostawia jednocześnie swoich pacjentów w praktyce lekarza rodzinnego, którzy również w czasie tej pandemii wymagają przecież pomocy lekarskiej - wyjaśnia Dominik Lewandowski, prezes Młodych Lekarzy Rodzinnych z Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Sytuacja daleka od normalności

Konstanty Radziwiłł odmówił udzielenia komentarza.

Jego biuro potwierdza jednak, że wezwania do pracy w szpitalu w Sokołowie Podlaskim dostało pięć pielęgniarek i dwie lekarki. Do pracy stawiły się tylko dwie wezwane osoby.

Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa szpitala w Sokołowie nie jest tym zaskoczony.

- Nie my wybieramy ten personel medyczny, który ma przyjechać. Z tego co wiem, bo dzwoniła do mnie jedna z tych pań doktor, która też została wyznaczona, ma trójkę dzieci w wieku poniżej czternastu lat, także ona też jakby jest z automatu "reklamowana" - mówi Lech Dziedzic, zastępca dyrektora ds. lecznictwa w Szpitali imienia Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim.

Stacja dializ w szpitalu w Sokołowie Podlaskim stała w czwartek pusta, choć zwykle obsługuje pacjentów z kilku okolicznych powiatów. Kilka dni temu trafił tam pacjent z koronawirusem i zakaził trzy pielęgniarki, lekarza i dwoje pacjentów.

To dlatego nie ma tam w tej chwili kto pracować.

Podobny problem grozi oddziałowi pediatrycznemu. Tam też wykryto koronawirusa.

Autor: Marek Nowicki / Źródło: Fakty TVN