Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia od początku epidemii do niedzieli do 14:30 w Polsce potwierdzono 1771 przypadków zakażania koronawirusem SARS-CoV-2, zmarło 20 osób. Minister zdrowia apeluje do personelu medycznego, by w miarę możliwości pracowali tylko w jednej placówce medycznej. To zwiększa szanse, że nie zostaną zakażeni i nie zakażą innych koronawirusem SARS-CoV-2.

