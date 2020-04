20 kwietnia 2020, 19:14

Szybkie testy dla personelu medycznego? "To jest problem"

Personel medyczny w czasie pandemii pracuje z narażeniem zdrowia i życia. Dostaje za to brawa, ale bardziej potrzebują dostępu do błyskawicznych testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Dlatego Fundacja TVN "Nie jesteś sam" i firma Amazon połączyły siły, by zapewnić personelowi szpitali dostęp do takich testów.