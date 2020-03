Nerwy puszczają. Interwencje policji w tramwajach i na prywatkach

Prawdziwa bitwa dopiero przed nami, ale lekarze już dziś alarmują, że system ochrony zdrowia zaczyna się "dławić". Ratownicy medyczni zwracają uwagę, że codziennie zwiększa się liczba zgłoszeń, co może doprowadzić do paraliżu systemu ratownictwa. Władze niezmiennie apelują do obywateli: zostańcie w domu.

