"Maseczka numer 19". Z szyfru skorzystało już kilkadziesiąt osób

Kompania reprezentacyjna dostała rozkaz, by wartę przy Grobie Nieznanego Żołnierza pełnić w maseczkach. Wszyscy Polacy od czwartku mają nie tylko zalecenie, ale i obowiązek zakrywania nosa i ust. Dla bezpieczeństwa, a nie po to, by uniknąć kary nawet do 30 tysięcy złotych.

