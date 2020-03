Prywatne laboratorium włącza się do walki z koronawirusem. Pomogła Fundacja TVN "nie jesteś sam"

We wtorek słonecznie. Temperatura maksymalna od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i 5 stopni Celsjusza w centrum kraju do 7 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim. Wiatr wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, na południu okresami dość silny, w porywach do 50-60 km/h, wysoko w górach do 100 km/h.

