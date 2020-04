Protest na granicy polsko-niemieckiej. "Rozrywana zostaje następna rodzina"

Egzamin ósmoklasisty od 16 do 18 czerwca, a matury od 8 czerwca, ale bez egzaminów ustnych - to najnowszy plan rządu dla uczniów i nauczycieli. Szkoły i przedszkola będą zamknięte co najmniej do 24 maja. Jak zatem przygotować się do najbliższych zajęć?

»