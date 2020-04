"Czym różni się pracownik transgraniczny od kierowcy ciężarówki?"

Prezydent Andrzej Duda osobiście szuka dialogu z liderem Porozumienia Jarosławem Gowinem i członkami jego ugrupowania. To może być już ostatnia okazja, by przekonać ich do poparcia głosowania korespondencyjnego 10 maja. W Poniedziałek Jarosław Gowin rozmawiał także z kierownictwem Platformy Obywatelskiej.

