Ani jednego zakażenia od początku epidemii. Jedyny taki powiat w Polsce

Głosujący za podwyżkami w Sejmie przekonują, że żeby ludzie szli do polityki, muszą przyzwoicie zarabiać. Ale większe emocje niż same kwoty budzi czas, kiedy się na nie zdecydowano. Teraz Senat będzie się zastanawiał co zmienić, albo jak to wytłumaczyć tym, którzy właśnie tracą pracę.

»