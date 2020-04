Pomagała zakażonym pacjentom, gdy dowiedziała się o pożarze. "Szczególnie sobie zasłużyła na pomoc"

Jak podało Ministerstwa Zdrowia w czwartek około godziny 17, w Polsce wykryto do tej pory 2692 przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, a 51 osób zmarło z powodu COVID-19. Okazuje się, że mniej więcej co szósty zakażony w Polsce to pracownik ochrony zdrowia. W dodatku około 4,5 tysiąca pracowników polskiej ochrony zdrowia jest w kwarantannie. Do wielu zakażeń dochodzi właśnie w szpitalach. W czwartek dane dotyczące pracowników ochrony zdrowia po raz pierwszy podał Główny Inspektorat Sanitarny.

