Izolacja koszmarem dla ofiar przemocy domowej. "To jest najgorszy czas w ich życiu"

Na wtorkowej konferencji prasowej rząd zapowiedział wprowadzenie nowych ograniczeń w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 w Polsce. Nowe zasady obejmą seniorów, dla których wyznaczono specjalne godziny w sklepach i aptekach, by w miarę bezpiecznie mogli zrobić niezbędne zakupy. To tylko jedna z propozycji rządu, bo na liście znajduje się więcej pozycji, takich jak: zachowanie dwumetrowego dystansu w przestrzeni publicznej, czy obowiązek zakładania rękawiczek przed wejściem do sklepów. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono 2215 przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Zmarły do tej pory 32 osoby. Izolacja, kwarantanna i maksymalne ograniczenie przebywania poza domem i kontaktów z innymi to konsekwentny sposób na walkę z koronawirusem.

»