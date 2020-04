Koronawirus w Polsce. Od czwartku obowiązkowe zasłanianie twarzy i nosa

Mamy czas do czwartku, by się przygotować na obowiązkowe zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych. Nowe zasady wynikają z tego, że obecnie nikt już nie wie, kto może być bezobjawowo zakażony i zagrażać innym.

NFZ prowadzi całodobową infolinię (800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Jelenia Góra podeszła do nowego obowiązku poważnie. Nikt bez maski w mieście na pewno nie zostanie. Ich dystrybucją zajęły się służby miejskie.

- To my przychodzimy do mieszkańców i dajemy maseczki, aby było to jak najbardziej bezpieczne, abyśmy mogli ten trudny okres przetrzymać - wyjaśnia Andrzej Marchowski z Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.

W jednej z miejscowości pod Poznaniem można liczyć na zaradne sąsiadki. - Gdyby nie było koronawirusa, to byśmy szyły przytulanki, ale że jest ten koronawirus, to, żeby pomagać, szyjemy maseczki - mówi Kornelia.

Maseczka ma chronić innych przed nami. Podczas kasłania, czy kichania, koronawirus wręcz z zakażonego człowieka eksploduje. Choć maseczek w ramach różnych akcji społecznych szyje się w Polsce więcej, niż kiedykolwiek w historii, to nadal zdobyć je nie jest łatwo.

Za brak mogą być kary

- Nie jest to maseczka na wybieg, więc nie musimy się starać o to, żeby ona była tak naprawdę jakimś designem - uważa Robert Woźniak z grupy artystycznej "mixer".

Wystarczy kartka papieru lub papierowy ręcznik. Warto wiedzieć jednak, że materiał materiałowi nierówny. Ważne jest również to, by maseczki umiejętnie używać. - Nie wolno jej obniżać, przesuwać - przestrzega doktor Joanna Jursa-Kulesza, kierownik Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Za brak zasłoniętych ust i nosa od czwartku można dostać mandat w wysokości 500 zł.

- Z tym karaniem bym się tak nie rozpędzał. Na pewno będziemy zwracać uwagę, będą rozmowy ostrzegawcze - mówi insp. Artur Chmielewski ze straży miejskiej w Jeleniej Górze.

Czas ostrzegania po dwóch, trzech dniach na pewno się skończy.

