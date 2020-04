Nie zgłosiła się do komisji. "Boję się atmosfery. Boję się tego, jak ludzie się mogą zachowywać"

Kilkadziesiąt tysięcy listonoszy ma zanieść milionom Polaków pakiety wyborcze, które później mają trafić do urn wyborczych - tak mają wyglądać wybory korespondencyjne rekomendowane przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Głosowanie korespondencyjne to rekomendacja ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Co na to konkurenci prezydenta Andrzeja Dudy?

»