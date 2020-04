W domu pomocy społecznej w Bochni rozchorował się personel, więc podopiecznymi musiały się zająć siostry dominikanki. Wciąż fatalna sytuacja panuje w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 potwierdzono u 118 członków personelu tego szpitala i 92 pacjentów. "Nie mam już siły płakać. To drugie Kosowo, któremu przygląda się świat" - takie słowa zamieścił na Twitterze lekarz Paweł Doczekalski. Twierdzi on, że to słowa jego koleżanki, która pracuje w szpitalu w Radomiu.

