Wskazówki na czas świąt. "W wierze nie chodzi o liczbę odprawianych nabożeństw"

W Wielki Czwartek rozpoczęło się Triduum Paschalne - inne niż dotychczas. Kościoły są puste, a biskupi chcą, by wierni oglądali msze w telewizji i modlili się w domu. Prymas Polski abp Wojciech Polak pytany o wyjazdy świąteczne stwierdza, że to wykroczenie przeciwko przykazaniu "nie zabijaj".

"Niech te święta będą symbolem życia, a nie pandemii" Tegoroczne Święta Wielkanocne będą wyjątkowe - bez tłumów w kościołach, i w gronie najbliższych... Widok papieża Franciszka bez tysięcy wiernych jest niezwyczajny. Podobnie jak to, że nie było porannej mszy świętej, tak zwanej mszy krzyżma, ale niestety tak będą wyglądały święta w czasie pandemii.

Duchowni z całej Polski poproszą wiernych, by w święta pozostali w domach i ten czas spędzili w gronie najbliższych.

- Masz być odpowiedzialny za zdrowie nie tylko swoje, ale też drugich, i nie możesz ich narażać na takie rzeczy, nie możesz ich wyciągać z domu. To jest wykroczenie przeciwko przykazaniu "nie zabijaj" - mówi prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak, metropolita Gnieźnieński.

Ten bardzo mocny głos kościoła powinien być usłyszany - właśnie teraz, w Wielkim Tygodniu.

Nie chodzi o ilość nabożeństw



W czwartek rząd na konferencji prasowej poinformowali o przedłużeniu dotychczas obowiązujących obostrzeń, które dotyczą także limitu osób w kościołach podczas nabożeństw i mszy świętych. Ten maksymalny limit pięciu osób pięć osób oznacza, że należy zostać w domach i choć to trudne w tym szczególnym czasie nie odwiedzać rodzin ani bliskich.

- Musimy spędzać w tym roku święta osobno, tylko z tymi domownikami, z którymi żyjemy na co dzień - zaznacza o. Jan Maria Szewek, franciszkanin.



- W wierze nie chodzi o ilość odprawianych nabożeństw, tylko o to jaką mamy relację z Bogiem i jaką mamy relację między sobą - dodaje o. Jacek Szymczak, dominikanin.

Tegoroczne Święta Wielkanocne będą inne niż dotychczas. - Dziwnie będzie nie poświęcić koszyczka, ale mamy alternatywę. Księżą zresztą dali nam wskazówki, jak te święta spędzić w domu - mówi jedna z wiernych.

- Nie będzie łatwo, ale myślę, że sobie poradzimy - dodaje kolejna.

Droga krzyżowa bez udziału wiernych

Wszyscy wierzący muszą zaakceptować fakt, że w Wielki Piątek nie odbędą się drogi krzyżowe z ich udziałem - to nakaz episkopatu. W Wielką Sobotę nie będzie święcenia pokarmów, a w wielkanocną niedzielę - procesji rezurekcyjnej.

Jednak nie trzeba rezygnować z tradycji. W tej niezwyczajnej sytuacji powstały nadzwyczajne procedury, choćby te dotyczące święcenia pokarmów.

- Księża biskupi proszą, by uczynił to (święcenie pokarmów - przyp. red) najstarszy, senior rodu. Może być to: ojciec, dziadek, matka, lub babcia - przekazuje ksiądz Paweł Kłys z Archidiecezji Łódzkiej.

W wielu kościołach, nie łamiąc żadnych zakazów można się wyspowiadać. Na parkingu przed warszawską Świątynią Opatrzności Bożej księża z zachowaniem odpowiedniej odległości przyjmują wiernych. To niejedyny taki pomysł.

- Żeby spowiadać się w warunkach możliwie jak najbezpieczniejszych, spacerujemy w odległości dwóch metrów, czyli zachowując taką bezpieczną odległość - tłumaczy ksiądz Tomasz Kozłowski z Parafii pw. Najświętszej Matki Kościoła w Białymstoku.

"Jałmużna powinna być bardzo konkretna"

W Gdańsku zorganizowano akcję koszyków dla seniora. Mają one trafić do tych, którym samotność w te święta będzie doskwierać bardziej, niż na co dzień.

O ofiary na szpitale - minimum 500 złotych - poprosił kapłanów biskup katowicki.

Kardynał Konrad Krajewski, bliski współpracownik papieża, zaapelował też do biskupów, w Watykanie: "Problem w Kościele jest taki, że my się przyzwyczailiśmy, że nam się daje, a nie, że my dajemy. Dlatego poprosiłem o konkretną rzecz. Nie, żeby zebrali teraz gdzieś od wiernych pieniądze i je przekazali papieżowi, ale żeby dali własne pensje. Jałmużna powinna być bardzo konkretna, powinna zaboleć".

Ma to być bardzo konkretnym symbolem, tej "innej" Wielkanocy.

Autor: Krzysztof Skórzyński