Koronawirus dotarł do Polski. Jak się chronić?

Wystarczyło podejrzenie koronawirusa SARS-CoV-2 u dwóch uczennic, by starosta zamknął szkołę w Policach. Internat, a w nim 200 uczniów i nauczycieli, zostało do odwołania odciętych od świata. W programie powiemy również o politycznym kompromisie w sprawie specustawy, o prawyborach w Stanach Zjednoczonych, a także o walce pani Magdaleny o prawo do opiekowania się dziećmi. Na "Fakty" TVN zaprasza Grzegorz Kajdanowicz.

»