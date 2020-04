Hospicja pomagają mimo pandemii. "Zostajemy takimi zastępczym członkami rodzin"

W cieniu pandemii trwa spór o termin wyborów prezydenckich, a także o to, czy w tej sytuacji będą one ważne oraz kto o tym zdecyduje. Profesor Adam Strzembosz apeluje do Sądu Najwyższego, by określił, czy z wadą prawną zostali wybrani sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

»