04 sierpnia 2020, 19:13

"Niepotrzebne", "kompromitujące", "nie powinny paść". Lekarze krytykują słowa prezydenta

Lekarze, pracownicy sanepidu i minister zdrowia od miesięcy robią wszystko, by przekonać Polaków do zakrywania nosa i ust. W tym samym czasie prezydent Andrzej Duda choć zachęca do maseczek, to dodaje, że "nie każdy może, nie każdy lubi" je nosić.