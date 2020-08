"Płuca chorego nie funkcjonowały w ogóle". Pacjentowi z koronawirusem życie uratowała transplantacja

Łukasz Szumowski tłumaczy się z rezygnacji z funkcji ministra zdrowia, bo wciąż padają pytania o jej drugie dno. Druga fala epidemii COVID-19 może być pierwszym wyzwaniem dla jego następcy. Tyle, że na razie go brak. Brak też zgody, co do dalszej rekonstrukcji rządu.

