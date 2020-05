10 maja 2020, 19:12

Powrót do przeszłości

Lekarz sięgnął po próbki sprzed pandemii. "Teraz wiemy już na pewno"

Pacjent we Francji, który w grudniu usłyszał, że ma zapalenie płuc, był chory na COVID-19. Potwierdził to test genetyczny, więc pojawiło się podejrzenie, że koronawirus SARS-CoV-2 dotarł do Europy wcześniej niż sądzono. WHO apeluje o zbadanie próbek pobranych na przełomie lat 2019 i 2020 od pacjentów z nietypową grypą lub zapaleniem płuc. Polska już odpowiedziała na ten apel.