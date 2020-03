Polacy boją się epidemii SARS-CoV-2. Masowo wykupują środki dezynfekcyjne

W dobie zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2, im większa higiena, tym lepiej. Polacy wykupują środki dezynfekcyjne, zaczynają też robić zapasy żywności. To może oznaczać zaczątki paniki, przed którą władze i lekarze przestrzegają i wielokrotnie podnoszą, że nie można do niej dopuścić. W Polsce wciąż nie ma potwierdzonego przypadku choroby. Jednak trwa oczekiwanie na to, co wydaje się nieuchronne.

"W tym niekorzystnym układzie korzystne jest to, że mamy więcej czasu niż inni" To jest kwestia godzin, dni. Siłą rzeczy jest to niemożliwe, żebyśmy pozostali w takiej izolacji... Do pustych półek jeszcze daleko, ale są produkty, które ze sklepów znikają szybciej niż świeże bułeczki. W obawie przed koronawirusem SARS-CoV-2 Polacy zaczęli masowo wykupywać antybakteryjne środki do dezynfekcji rąk.

- Jednego dnia wyprzedałam kilkadziesiąt sztuk środka bakteriobójczego do rąk - mówi Barbara Czajkowska, właścicielka sklepu "Bachutek" w Białymstoku.

Środek na bazie alkoholu, rzeczywiście może się przydać w sytuacji, kiedy nie mamy możliwości umycia rąk. Na rynku pojawiają się już produkty rzekomo przeznaczone specjalnie do walki z koronawirusem - od proszków do lamp. Tymczasem eksperci przekonują, że wystarczy woda z mydłem.

- Zwykłe mydło, ewentualnie mydło odkażające - wyjaśnia doktor Jerzy Friediger, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. - Żeby zdołano wyprodukować coś, co celuje w koronawirusa, to trzeba sobie wyobrazić, jakie laboratorium musiałoby to być - dodaje.

Uczennica z podejrzeniem koronawirusa

W Polsce dotąd nie potwierdzono przypadku zakażenia, ale wirus jest niemal we wszystkich krajach sąsiadujących. Czeskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o trzech chorych pacjentach. Wszyscy zakażeni przyjechali z Włoch.

Dlatego najważniejsza wciąż jest profilaktyka. W Kołobrzegu zamknięto szkołę, do której chodziła uczennica, która niedawno wróciła z Indonezji i poczuła się źle.

Dziewczynka trafiła do szczecińskiego szpitala na obserwację. Jej stan zdrowia jest dobry. Szkoła jest odkażana i będzie zamknięta do czasu wykluczenia koronawirusa SARS-CoV-2 u pacjentki. Jak poinformowała prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska, nie ma możliwości wyizolowania tylko jednej klasy, dlatego że dziecko z podejrzeniem zakażenia do szkoły uczęszczało przez pięć dni.

Z ostrożności także niektóre biura podróży i parafie odwołują wycieczki i pielgrzymki do Włoch. - Odwołany został wyjazd czarterowy na obchody związane z setną rocznicą urodzin św. Jana Pawła II - mówi ksiądz dr Tomasz Wojtal, rzecznik prasowy metropolity katowickiego.

- W najgorszej sytuacji są ci, co wyjazdy mają jutro, bo jeśli mówimy o wyjazdach zaplanowanych na kwiecień, maj, czerwiec to spokojnie można czekać - twierdzi podróżnik i właściciel biura podróży Krzysztof Matys. - Jest bardzo prawdopodobne, że do tego czasu sytuacja się unormuje - uspokaja.

"Nie ma żadnych powodów do paniki"

Odwołane imprezy, dodatkowe środki dla szpitali. Kolejne decyzje przed nadejściem SARS-CoV-2 Koronawirus SARS-CoV-2 rozprzestrzeniania się w Europie, jest niemal u wszystkich sąsiadów... Na całym świecie wirus zaatakował już 87 tysięcy osób. Niemal trzy tysiące zakażonych zmarło. Były to osoby o słabszej odporności, zwykle starsze, ale w Korei Południowej zanotowano pierwszy przypadek zakażonego noworodka.

- Choruje 45-dniowe dziecko. W jego przypadku Towarzystwo Pediatrycznych Chorób Zakaźnych wyda zalecenia - informuje Kwon Joon-Wook, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Korei Południowej.

W Stanach Zjednoczonych zmarł pierwszy Amerykanin zakażony koronawirusem. W ostatnim czasie nie podróżował. Na razie nie wiadomo w jaki sposób został zainfekowany.

- Jesteśmy przygotowani na każdą okoliczność. Prosimy media, polityków i wszystkie zaangażowane strony, żeby nie wzniecali paniki, ponieważ nie ma żadnych powodów do paniki - mówi Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych.

Koronawirus rozprzestrzenia się w kolejnych krajach i wywołuje coraz większy niepokój wśród obywateli. Nie wiadomo, czy uda się go wyeliminować.

- W scenariuszu mniej optymistycznym koronawirus przejdzie do tak zwanego stanu endemicznego, czyli stanie się takim wirusem jak grypa - uważa Krzysztof Zaremba z Columbia University w Nowym Jorku.

Jeśli w tej sytuacji można dostrzec coś pozytywnego, to poprawę jakości powietrza. NASA podaje, że dużo lepiej oddycha się w Chinach i samym mieście Wuhan. Ma to związek z ograniczeniem emisji dwutlenku azotu, przez mniejszą liczbę samochodów i przemysł.

NFZ uruchomił całodobową infolinię (800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Czytaj więcej: Jak chronić się przed koronawirusem?

Czytaj więcej: Co zrobić po powrocie z Włoch?

Autor: Renata Kijowska / Źródło: Fakty TVN