26 lipca 2020, 19:15

Epidemia COVID-19 i sezon grypowy. "Ważne jest, aby powstrzymać tę presję na przychodnie i szpitale"

To nie będzie obowiązek, ale coś więcej niż zalecenie. Brytyjczycy rozpoczną największy w historii program szczepień przeciwko grypie. By zdążyć przed jesienną falą zachorowań. A co ze szczepieniami u nas? Trwa dyskusja, a koronawirus jest w natarciu.