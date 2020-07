Koronawirus się nie wycofuje. Na wakacjach często zapominamy o maseczkach

Wakacje w czasie pandemii. Czy zachowujemy odpowiednią czujność? Z jednej strony pandemia trwa, z drugiej wszyscy tęskną za normalnością. Szczególnie mocno widać... Tysiące ludzi nie zachowują na urlopie dystansu epidemicznego. Trudno znaleźć kogoś, kto zakrywa twarz za pomocą maseczki. To problem ogólnoświatowy. Tak jest też na Florydzie.

- Mamy w Miami Beach wielu gości, którzy pomimo groźby otrzymania mandatu nie zakrywają twarzy i nie zachowują dystansu społecznego - opowiada Ernesto Rodriguez z policji w Miami.

Władze Miami Beach wprowadziły godzinę policyjną. Po 20:00 imprez już nie będzie. Może to ludzi w końcu przekona do noszenia maseczek.

- Mamy zdanie, że powinniśmy się chronić, jeżeli jest tak dużo ludzi tutaj wokół - mówi jedna z kobiet w Giżycku.

O tym, że cały czas jest niebezpiecznie, świadczy najnowszy przykład z województwa warmińsko-mazurskiego. Dzieci z Węgorzewa po koloniach w Białym Dunajcu znalazły się w kwarantannie.

- Stacja sanitarno-epidemiologiczna w Zakopanem poinformowała nas o tym, że opiekę nad dziećmi, które są na obozie kolonijnym, sprawowała osoba, u której zidentyfikowano zakażenie koronawirusem - tłumaczy Janusz Dzisko, Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Warto się wysilić

Kiedy jedni lekceważą nakazy, inni walczą o ich zaostrzenie. Przed siedzibą gubernatora stanu Iowa ludzie domagali się wprowadzenia nakazu noszenia masek. - Chciałabym jako rodzic czuć, że dziecko, które wysyłam do szkoły, jest bezpieczne - tłumaczy jedna z demonstrantek.

Eksperyment dziennikarza "Uwagi" pokazuje, że maski powinniśmy nosić, i to nie byle jak. Reporter poprosił o spryskanie maski płynem fluorescencyjnym po czym włożył ją dwukrotnie do torby. Tak, jak to czasami robimy wchodząc i wychodząc ze sklepów. Wirusy i bakterie błyskawicznie przenoszą się na ręce, twarz, a nawet do torby.

Trzeba więc się trochę wysilić, żeby było bezpiecznie. Ale warto. Jest o tym przekonana pani Aleksandra. Jedyna osoba w masce, którą ekipa "Faktów" TVN spotkała na gdańskim molo.

Autor: Marek Nowicki / Źródło: Fakty TVN