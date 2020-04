NFZ prowadzi całodobową infolinię (800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Polacy, jak wiadomo, są wszędzie i wszędzie przeżywają święta, choć nie wszędzie tak samo. Wszystko zależy od tego, gdzie i z kim utknęli. Na - z naszej perspektywy - końcu świata, wcale nie musi być źle, o czym przekonuje muzyk Antek Smykiewicz.

W okolicznościach egzotycznej przyrody, z żoną i znajomymi, spędza i święta, i mocno przedłużony miodowy miesiąc.

- Udało nam się zrobić polski żurek. W Kambodży. Pierwszy raz, myślę, się tu pojawił na stole. Upiekliśmy ciasto w kształcie babki - wymienia muzyk.

Nawet będąc w raju, można tęsknić za ojczyzną, a ta tęsknota rośnie, gdy jest się blisko, w Europie. Dr Jerzy Krykowski jest we Włoszech, w Rocca di Papa, w pobliżu Castel Gandolfo i Rzymu. Obecnie świętowałby w Polsce lub jak mają w tradycji Włosi, spotykał się w tym dniu ze znajomymi, wyjechał gdzieś na piknik, ale siedzi w domu - jak wszyscy.

"Betlejem jest smutnym miastem"

Jest pusto i na ulicach, i przy stołach. Po raz pierwszy od 18 lat jest też dramatycznie pusto w Betlejem. Doktor Rafiq Rishmawi, były polski konsul honorowy, który w Polsce kończył medycynę i ma żonę Polkę, ze łzami w oczach opowiada nam, że takich świąt nie pamięta.

- Bazylika Narodzenia (Pańskiego - przyp. red.) jest zamknięta od 6 marca na klucz, po prostu Betlejem jest smutnym miastem - opowiada. - Wszystkie hotele pozamykane, wszystkie sklepy z pamiątkami pozamykane, kościoły pozamykane - wymienia.

Nie ma pielgrzymów, nie ma turystów, a praktycznie tylko z tego żyje Betlejem. Stąd podwójny strach: przed koronawirusem i o przyszłość.

"Ostatnie, co wróci do normy, to otwarcie granic"

Wszyscy zadają sobie pytanie, ile to jeszcze potrwa. Tak jak Ola i Andrzej Wiśniewscy, którzy od dwóch lat podróżują po świecie przerobioną karetką. W podróży przeżyli wiele, ale takich świąt wielkanocnych jeszcze nie mieli.

Lany poniedziałek rozpoczęli tradycyjnie, od polewania się wodą, ale w Portugalii, gdzie utknęli trzy tygodnie temu. Afryka musi na nich poczekać, i to, jak przewidują, dość długo.

- Na pewno przed jesienią, podejrzewam, że nie wydarzy się nic, najpierw sytuacja musi zostać opanowana. Ostatnie, co wróci do normy, to otwarcie granic i swobodne podróżowanie, ponieważ żaden z krajów nie będzie chciał wpuścić do siebie tej sytuacji z powrotem - uważa Andrzej Wiśniewski.

Autor: Paweł Płuska / Źródło: Fakty TVN