19 lipca 2019, 19:13

Przeciwko mowie nienawiści

Gazeta promuje naklejki z napisem "Strefa wolna od LGBT". Ambasador USA "rozczarowana i zaniepokojona"

W środę "Gazeta Polska" zapowiedziała dystrybucję wraz z tygodnikiem naklejek z napisem "Strefa Wolna od LGBT". Będzie na nich widniał przekreślony tęczowy symbol, nawiązujący do flagi ruchu LGBT. Naklejki skrytykowała ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher, zaznaczając, że jest rozczarowana i zaniepokojona tym, że pewne grupy wykorzystują naklejki do promocji nienawiści i nietolerancji. - To nie jest kwestia związana z relacjami między Ameryką a Polską. Myślę, że to niepotrzebna wypowiedź - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.