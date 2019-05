"Machiavelli bije w trumnie brawo". Komentarze po wystąpieniu Tuska

"Ten wykład i obecność Tuska bardzo zabolała PiS" Z jednej strony zachwyty, z drugiej strony słowa o rozpaczliwej próbie powrotu. Nie milkną...

Premier Mateusz Morawiecki na sobotniej konwencji w Pułtusku w bardzo poetycki sposób wypowiadał się o Unii Europejskiej.

- Żagiel z niebieskiej flagi i tych żółtych, pięknych gwiazdek jest bardzo ważnym żaglem dla naszego okrętu - mówił premier.

To nie jest przypadek. Po prezydencie także politycy PiS-u mówią o Unii tylko dobrze, albo bardzo dobrze.

Chociaż wcześniej mówili dużo gorzej. Beata Szydło jako premier wyprowadziła unijne flagi z kancelarii. Teraz flagi już wróciły.

Zmianę poglądów PiS-u i prezydenta na Unię zauważył i skomentował przewodniczący Rady Europejskiej. Donald Tusk zmianę poglądów docenił, ale zasugerował, że chodzi tylko o strategię wyborczą, a nie o prawdziwy euroentuzjazm rządzących.

- Niektórzy złośliwie to komentują, że szmata stała się niebieskim, pięknym sztandarem na czas wyborów do Parlamentu Europejskiego - mówił na piątkowym spotkaniu z sympatykami Tusk.

"Ten wykład i obecność Tuska zabolała PiS"

Donald Tusk nie powiedział na kogo głosować i nie wsparł konkretnych kandydatów ani partii. Jednak nie dało się nie usłyszeć tego, jak nawiązywał do polskich dyskusji i sporów.

- Ciekawe przemówienie, takie inspirujące. Dla nas bardzo bliskie, bo wzywa do braterstwa, do tego, o czym my mówimy od lat - skomentował wystąpienie byłego premiera Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL.

- Bardzo słabe merytorycznie wystąpienie, które w ogóle się nie odnosi do sposobu, w jaki wykonywał te idee, o których mówił Donald Tusk, podczas tego, kiedy sam mógł je wdrożyć - oceniła Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości.

- Ten wykład i obecność Tuska zabolała PiS - stwierdził szef PO Grzegorz Schetyna.

Najwięcej dyskusji wzbudził fragment, gdy Donald Tusk mówił o tym, co - jego zdaniem - powinno być po wyborach. Tych przeszłych i tych przyszłych.

- Ktokolwiek będzie wygrywał wybory w przyszłości nie może powiedzieć: "wygrałem wybory, Polska jest moja, nie wasza, wykluczam was z tego zwycięstwa" - mówił Donald Tusk.

- Człowiek, który doprowadził do głębokich podziałów w Polsce. Następnie pozostawił urząd premiera i uciekł na fotel przewodniczącego do Brukseli, przewodniczącego Rady, po pięciu latach przyjeżdża i namawia Polaków do zgody. Coś nieprawdopodobnego. Jeszcze raz powtórzę, Machiavelli bije w trumnie brawo - twierdzi Zbigniew Kuźmiuk z PiS.

Donald Tusk nie zdradził w piątek swoich planów na ewentualną przyszłość w polskiej polityce.

Autor: Jakub Sobieniowski / Źródło: Fakty TVN