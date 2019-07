Wakacyjne tłumy w górach. "Nawet 10 tysięcy osób w ciągu dnia"

PSL nie pójdzie do wyborów w koalicji z Wiosną. Platforma musi zdecydować - czy iść z lewicą, czy z ludowcami - to odpowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza na oświadczenie Roberta Biedronia o gotowości do negocjacji. Zdaniem prezesa PSL opozycji opłaci się pójść nie w jednym bloku, a dwóch.

»