Koalicje i walka o Dolny Śląsk. Nieoficjalnie: PiS złożył ofertę Bezpartyjnym Samorządowcom

Jest dziewięć do sześciu dla Koalicji Obywatelskiej w walce o władzę w województwach. I jeden wielki znak zapytania. To Dolny Śląsk. Z oficjalnych wyników wyborów wynika, że w większej części kraju Koalicja Obywatelska będzie rządzić z PSL. PiS zyskało i będzie rządziło w co najmniej sześciu sejmikach.

Po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów powody do niepokoju ma i PiS, i PO. Mimo to obie strony ogłaszają zwycięstwo w sejmikach.

- To niewątpliwie jest sukces - tak wybory samorządowe ocenia szef MON Mariusz Błaszczak.

- Trzeba powiedzieć śmiało, że daliśmy im łupnia w dużych miastach - twierdzi Katarzyna Lubnauer, liderka Nowoczesnej.

Jeśli chodzi o sejmiki - to faktycznie PiS wygrało. Zwyciężyło w 9 na 16 województw. Koalicja Obywatelska w 7. PiS zwiększyło też liczbę radnych - i to znacznie.

Platforma Obywatelska zdobyła więcej niż w 2014 roku, ale teraz szła do wyborów z Nowoczesną i Inicjatywą Polską. Największym przegranym jest PSL - miało 157 radnych, ma o połowę mniej.

"Są dwa plemiona, nie dwie partie. Dwie prawdy, nie jedna". Wybory potwierdziły podział PiS chciało przejąć sejmiki, Koalicja Obywatelska chciała udowodnić, że co dwie partie, to nie jedna. PSL chciało się utrzymać na powierzchni, a SLD przypomnieć, że wciąż działa. W wyborach Polska podzieliła się partyjnie. Nie po raz pierwszy. Choć PiS wygrało w 9 województwach, to nie znaczy, że we wszystkich będzie rządziło. W Mazowieckim nie będzie, choć ma 24 mandaty. Ale Koalicja Obywatelska z PSL-em mają większość.

Koalicyjne negocjacje

Podobna sytuacja jest w województwie śląskim. PiS wygrywa - ma 22 mandaty, ale Koalicja Obywatelska wraz z PSL-em i SLD ma większość. Inna koalicja nie wchodzi w grę.

- Jesteśmy po rozmowach koalicyjnych. Jestem dobrej nadziei. Koalicja PO-SLD-PSL jest możliwa - mówi Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

- SLD-Lewica Razem nie będzie w żadnym sejmiku wchodziło w koalicję z PiS-em - zapowiada Włodzimierz Czarzasty, lider SLD.

Mimo kuszenia, także PSL nie zamierza dogadywać się z PiS-em. - Nie jesteśmy zainteresowani, bo w szczerość tych uczuć po prostu nie wierzymy - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL.

I teraz najbardziej ciekawa i dynamiczna sytuacja. Dolnośląskie. Dotąd bastion Platformy i Grzegorza Schetyny, gdzie obecnie zwycięża PiS. Lider PO nie czuje się odpowiedzialny za klęskę, bo - jak mówi - ciągle wierzy, "że można zbudować tam większość".

Spór i podział

Lider Platformy uważa, że gdyby opozycja poszła zjednoczona - województwo nie zostałoby stracone.

- Ponad 90 tys. głosów oddanych na komitet Rafała Dutkiewicza, byłego prezydenta Wrocławia, zostało zmarnowanych - twierdzi Schetyna, ale nieoficjalnie wiadomo, że oferta wspólnego startu z Dutkiewiczem na czele została złożona, ale Koalicja Obywatelska odrzuciła ją.

PiS ma 14 mandatów, Koalicja Obywatelska z PSL-em też 14, a 6 zdobyli Bezpartyjni Samorządowcy i to oni zdecydują, kto będzie rządził.

- Dzisiaj bym nie przesądzał, jaka będzie koalicja. Spokojnie czekamy cierpliwie, rozmowy prowadzimy - mówi Michał Bobowiec, bezpartyjny radny sejmiku województwa dolnośląskiego.

Na Dolny Śląsk w czwartek rano pojechali ministrowie Michał Dworczyk i Adam Lipiński.

Nieoficjalnie wiadomo, że oferta dla Bezpartyjnych Samorządowców obejmuje miejsca w zarządzie województwa, być może nawet ze stanowiskiem marszałka, posady w spółkach Skarbu Państwa oraz rządowe inwestycje dla województwa.

- Rozmawiamy o rozwoju Dolnego Śląska - twierdzi Michał Dworczyk, szef kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Szóstka Bezpartyjnych nie jest jednolita. Trójka jest bliżej PiS, trójka, w tym obecny marszałek Cezary Przybylski, to byli działacze Platformy, z którą się rozstali po konflikcie z Grzegorzem Schetyną.

- Nie jesteśmy ani PiS-em, ani anty-PiS-em - mówi Cezary Przybylski, marszałek woj. dolnośląskiego.

Koalicja Obywatelska może natomiast Bezpartyjnym Samorządowcom zaproponować współpracę w innych województwach, choć nie potrzebuje ich do rządzenia.

Wybory nie zostały jeszcze rozstrzygnięte w kilkunastu miastach - w tym w dwóch kluczowych - w Gdańsku i w Krakowie. PiS chce je odbić, Koalicja - jak mówi - obronić przed PiS-em.

Autor: Katarzyna Kolenda Zaleska / Źródło: Fakty TVN