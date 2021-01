15 stycznia 2021, 19:07

Masowe zainteresowanie przeciąganiem liny. Związek wydaje około dwóch tysięcy licencji tygodniowo

Baseny i siłownie znalazły sposób, by działać mimo ograniczeń. Zachęcają klientów do dołączenia do kadry narodowej Polskiego Związku Przeciągania Liny.