Kilowatogodzina za 1,70 zł od jesieni. Na początku zeszłego roku była za 42 grosze

Prezydent USA Joe Biden podpisał rozporządzenie, które ma zwiększyć dostęp Amerykanek do pigułek "dzień po". Biden zaapelował także do kobiet o głosowanie w listopadowych wyborach do Kongresu. Zapowiedział też, że niezwłocznie podpisze ustawę ustanawiającą federalne prawo do aborcji, jeśli taka trafi na jego biurko.

