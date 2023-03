28 marca 2023, 19:12

Mowa nienawiści

Każdy może stać się ofiarą hejtu

Problemem jest to, że to może spotkać każdego z was. Czasami wystarczy, że ktoś ma tęczową torbę, albo ma inny pogląd niż władza. Tak Donald Tusk przestrzega przed hejtem, widząc i słysząc, jak działa hejt jako narzędzie politycznej walki.