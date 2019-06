Fotel katapultowy nie zadziałał, zginął pilot. "Popełniono błąd na etapie projektowania detalu"

Nie będzie zawiadomienia o podejrzeniu szantażowania prezydenta przez Marka Falentę. Jest za to cały list, jaki Falenta do prezydenta napisał. "Po tym, co dla Was zrobiłem, liczyłem na medal. Dziś wiem, że mnie wykorzystano" - pisze człowiek, którego sąd skazał za zlecenie podsłuchiwania najważniejszych osób w państwie.

