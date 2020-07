O takie rozwiązanie prosili od lat. Ministerstwo Zdrowia: spieszymy się, by zakończyć kwestie proceduralne

"Jedenaście miesięcy czekaliśmy na ten najważniejszy dzień". Zosia dostała nowe serce Jest wreszcie pierwszy w tym roku w Polsce przeszczep serca u dziecka. Zosia miała szczęście, ale...

Ryszard Zakrzewski opowiedział redakcji "Faktów" TVN o tym, jak przeżył atak serca oraz wyjaśnił, jak działa kardiowerter-defibrylator.

- Ledwo się doczołgałem do domu, wysłałem transmisję do szpitala i za chwilę oddzwonił do mnie doktor. Zapytał: jak się czuję, co się ze mną dzieje - wspomina Ryszard Zakrzewski.



Ta szybka reakcja była możliwa dzięki urządzeniu, które pan Ryszard ma wszczepione nad sercem.

Kardiowerter-defibrylator połączył się bezprzewodowo z nadajnikiem GSM, a ten wysłał do szpitala zapis pracy serca pacjenta.

- Urządzenie jest po to, żeby lekarze wiedzieli, co dalej robić, co się wydarzyło w sercu - wyjaśnia pan Ryszard.

Mężczyzna kardiowerter-defibrylator dostał w ramach pilotażu.

"Śpieszymy się"

Nadajniki do rozruszników serca wszystkim pacjentom w Polsce ma zrefundować Ministerstwo Zdrowia.

- Śpieszymy się, żeby do końca tego roku zakończyć wszystkie kwestie proceduralne i w przyszłym roku to wprowadzić - zapewnia rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

To doskonała wiadomość dla pół miliona pacjentów korzystających z rozruszników serca.

Kardiowerter-defibrylator nie tylko pobudza pracę serca, ale też jest przystosowany do bezprzewodowego wysyłania danych.

- Wcześniejsze urządzenia nie miały komunikacji bluetooth, była to transmisja radiowa. Najnowsze urządzenia mają protokół bluetooth, który daje możliwość komunikacji ze smartfonem pacjenta - wyjaśnia prof. Marcin Grabowski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog z I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.



Wystarczy więc aplikacja i tysiące pacjentów chorych na serce nawiążą zdalnie kontakt ze swoimi szpitalami.

W krajach, gdzie te systemy już działają, śmiertelność w tej grupie chorych spadła o ponad połowę. Dobre wyniki potwierdzają lekarze z warszawskiego szpitala na ulicy Banacha, którzy mają już kilkuset pacjentów w takiej zdalnej opiece.

- Dzięki temu, że możemy zainterweniować wcześniej, szybciej, stan pacjenta się nie pogarsza się - ocenia Jakub Rokicki, lekarz ogólny, internista z I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W przyszłości, dzięki aplikacjom, lekarze będą w stanie kontrolować nie tylko pracę serca chorych, ale też utlenowanie krwi i inne parametry organizmu.

