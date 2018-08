Kampania samorządowa. W Warszawie na całego, w Krakowie - ospale

Kto zabił żółwia morskiego, a kto regularnie zabija delfiny? Właściwie to my wszyscy, w przerażająco banalny sposób - używając na co dzień plastikowych słomek. W kampanię, która uświadamia to bardzo dobitnie, angażują się modelki, aktorzy i dziennikarze. Autorami akcji "Tu pijesz bez słomki" są Areta Szpura i portal noizz.pl.

