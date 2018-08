21 sierpnia 2018, 19:14

Jaka kampania?

Kampania Jakiego oceniana lepiej niż Trzaskowskiego. "Potrzebna jest pełna mobilizacja"

Rafał Trzaskowski prowadzi, ale jego kampania nie porywa. W sondażu dla "Faktów" TVN i TVN24 to kandydat Platformy ma więcej punktów, ale to jego kampania ma więcej krytyków niż kampania Patryka Jakiego. Co to oznacza dla dalszego przebiegu rywalizacji w Warszawie?