Kampania a realia. "Krucjata ideologiczna to nie jest zadanie samorządu"

- Krucjata ideologiczna to nie jest zadanie samorządu! Ani poznańskiego, ani żadnego innego - mówi Jarosław Kaczyński i trudno się nie zgodzić z tym zdaniem prezesa PiS-u.



Takie zadanie - poświęcenie się Poznaniowi "w sposób merytoryczny, kompetentny" Jarosław Kaczyński postawił Tadeuszowi Zyskowi, kandydatowi PiS-u na prezydenta stolicy Wielkopolski, prywatnie szefowi wydawnictwa. - Kto spojrzy na spis tego, co wydaje wydawnictwo, to widzi, że tam są bardzo różni: i słuszni i niesłuszni - dodał Jarosław Kaczyński.



- Chociażby ta wypowiedź to jest brak tolerancji dla różnorodności, którą w Poznaniu wspieramy - odpowiada Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Podczas dyskusji pod hasłem "nie dla ideologii w samorządzie" prezes PiS-u oskarżył urzędującego prezydenta o wykorzystywanie urzędu do wspierania środowisk liberalnych, gdyż Jacek Jaśkowiak uczestniczył m.in. w Marszu Równości.



- Żyjemy w wolnym kraju. Jak ktoś chce prowadzić krucjatę polityczną niech się organizuje, ale dlaczego ze środków publicznych? Naprawdę to jest niedopuszczalne. I to szkodzi Poznaniowi - grzmiał Jarosław Kaczyński.

- Nie potrafię zrozumieć akurat w przypadku osób, które rozpętały wojnę ideologiczną w Polsce, takich jak Jarosław Kaczyński, tego typu zarzutów - mówi Jacek Jaśkowiak.



"Nie promujmy zboczeń"

W piątek z udziałem wojewody z PiS-u wybuchł w Lublinie ostry ideologiczny spór. Przemysław Czarnek w specjalnym nagraniu zaapelował o zablokowanie pierwszego w mieście Marszu Równości.

- Nie promujmy zboczeń, dewiacji, wynaturzeń, bo to jest działanie przeciwko naszemu społeczeństwu, naszym dzieciom, naszemu miastu i dziwię się, że pan Krzysztof Żuk tego nie zauważa - grzmiał podczas wystąpienia wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.



W Poznaniu cztery lata temu nie odbył się spektakl "Golgota Picnic". Wtedy radni PiS-u i Platformy ramię w ramię z poznańskim arcybiskupem sztuce skutecznie się sprzeciwili.



Inny bohater gorącego sporu, spektakl "Klątwa", ostatecznie stanął na deskach słupskiego teatru - mimo sprzeciwu radnych z PiS-u. Wtedy krytykował go sam minister kultury. - Samorządowcy siłą rzeczy mają wpływ na to, kto działa w Warszawie. Jest kilka takich ośrodków teatralnych, które nie zajmują teatrem, tylko ideologią - stwierdził wicepremier Piotr Gliński.



- Ideologizacja samorządu będzie taka sama jak państwa. PiS wchodzi z butami do naszych łóżek, PiS wchodzi z butami w nasze życie, ideologizuje każdy element prawa - ocenia Katarzyna Lubnauer, liderka Nowoczesnej.



Liderzy Koalicji Obywatelskiej na konwencji w Opolu prezentowali swój program. Jedną z obietnic było dofinansowanie do zabiegów in vitro, które dla wielu polityków PiS-u też są sprawą ideologiczną.

- Jestem przekonana w imieniu swoim i naszych partnerów, że jeśli zwyciężymy program in vitro w Opolu, jeśli zwyciężymy, będzie - obiecała Katarzyna Lubnauer.



Taki program jest już w Łodzi, gdzie swoją regionalną konwencję miał dzisiaj PiS.



- Będę kontynuował obecnie obowiązujące programy i będę uciekał ideologii, która mogłaby zagościć w szkołach czy w innych gremiach - zapewnia Waldemar Buda, kandydat PiS na prezydenta Łodzi.



- Praca, wysiłek, wiara - wyliczał prezes PiS-u, nie wspominając już o ideologicznej krucjacie.

Autor: Arleta Zalewska / Źródło: Fakty TVN