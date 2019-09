Kamienica Mariana Banasia. Kto skontroluje byłego szefa Krajowej Administracji Skarbowej?

Marian Banaś wydał oświadczenie, że od piątku 27 września wybiera się na bezpłatny urlop. Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie podaje się jednak do dymisji. Jak wynika z reportażu "Superwizjera" TVN, Banaś nie wpisał do oświadczeń majątkowych zabezpieczenia hipotecznego kamienicy w Krakowie, którą do niedawna posiadał. Urlop prezesa NIK ma potrwać - jak wynika z oświadczenia polityka - do czasu zakończenia kontroli jego oświadczeń majątkowych przez CBA.

