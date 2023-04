Jest bezcenną częścią insygniów władzy królewskiej. Kamień Przeznaczenia czeka na koronację Karola III

W ubiegłym roku w Polsce urodziło się najmniej dzieci od zakończenia II wojny światowej. Wpływa na to wiele powodów, ale jednym z nich jest niepłodność. Dotykać może nawet 20 procent osób. Dla wielu par jedynym sposobem, by spełnić marzenie o dziecku, jest metoda in vitro. Dlatego do Sejmu trafił obywatelski projekt o przywrócenie jej refundacji przez państwo.

