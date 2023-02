Kaczyński, Ziobro, Morawiecki, Rydzyk. Przemysława Czarnka lubią wszyscy najważniejsi, a to rzadkość

Minister Czarnek ma sympatię premiera Mateusza Morawieckiego, prezesa Jarosława Kaczyńskiego i ojca Tadeusza Rydzyka. Taki kapitał to w PiS-ie ogromna siła. Trzeba do tego dodać jeszcze sympatię Zbigniewa Ziobry. - Proszę się nie dziwić, że każdy z tych ważniejszych członków PiS-u lubi Czarnka, bo każdy z nich odnajduje po trochu siebie w Czarnku - wyjaśnia Marcin Kierwiński, poseł PO.

Minister Czarnek odrzuca wszystkie oskarżenia związane z aferą "Willa plus". Zabrał na ten temat głos między innymi w mediach ojca Tadeusza Rydzyka. - My nie będziemy przekazywać środków żadnych ani LGBT, ani genderom - stwierdził Przemysław Czarnek na antenie Telewizji TRWAM.

To, w jakich mediach Przemysław Czarnek atakuje, a nie wyjaśnia, jest znaczące, bo znajomość z ojcem Rydzykiem jest jednym z kilku kluczy do jego sukcesu. Sam Czarnek nie kryje swojego stosunku wobec hierarchy. W 2022 roku - podczas wystąpienia na jednej z pielgrzymek - nazwał siebie "wieloletnim pielgrzymem z rodziny Radia Maryja".

Kariera Przemysława Czarnka. "Jesteśmy na froncie walki kulturowej" Opozycja przygląda się ostatniemu konkursowi w MEiN, w skrócie nazywanemu programem "Willa plus".... Politycy PiS - nieoficjalnie - wskazują, że Czarnek jest naprawdę jednym z niewielu polityków obozu rządzącego, którego lubią jednocześnie Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro i Tadeusz Rydzyk - ten ostatni szczególnie. Warto wspomnieć, że w 2021 roku nazwał on publicznie Czarnka "najlepszym ministrem edukacji i nauki po wojnie". Na te komplementy Przemysław Czarnek zasługiwał swoimi poglądami - między innymi podkreślaniem "funkcji prokreacyjnej", jako najważniejszej funkcji rodziny.

Poparcie prezesa

Minister Czarnek może dodatkowo liczyć na wsparcie od samego prezesa PiS. W czasie kampanijnej podróży po Polsce Jarosław Kaczyński nie raz mu gratulował. Skąd bierze się ta popularność i błyskotliwa kariera ministra? Zdaniem posła Koalicji Obywatelskiej Dariusza Jońskiego wynika to z tego, że Przemysław Czarnej rozdaje publiczne pieniądze, daje na pałace i wille. - To się Kaczyńskiemu podoba. To jest trochę tak jak z Obajtkiem - twierdzi Joński.

W czasie podróży po Polsce Jarosławowi Kaczyńskiemu zdarzyło się narzekać, że kobiety nie rodzą, bo dają w szyję. Podobne zdanie w tej kwestii zdaje się mieć minister Czarnek, który narzeka na "gnuśność i swawolę" kobiet.

Kobiety, prokreacja, seksualizacja i seksualność - o tym Przemysław Czarnek mówi, gdy mówi ogólnie o polityce, o opozycji i Unii Europejskiej. W tej niechęci bliski jest również Zbigniewowi Ziobrze - nawet, gdy minister sprawiedliwości jest w konflikcie z resztą rządu i premierem. Przemysław Czarnek nazwał Zbigniewa Ziobrę "najlepszym ministrem sprawiedliwości od czasów Lecha Kaczyńskiego w historii III RP".

- Jest (Czarnek - przyp. red.) takim typowym produktem PiS-owskim. Oddającym wszelkie najgorsze cechy, które w PiS-ie się pojawiają. Proszę się nie dziwić, że każdy z tych ważniejszych członków PiS-u lubi Czarnka, bo każdy z nich odnajduje po trochu siebie w Czarnku - wyjaśnia Marcin Kierwiński, poseł PO.

