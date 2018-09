Kaczyński zaprasza opozycję do współpracy. "Hipokryta i obłudnik"

Kilka tysięcy dzieci w Polsce rodzi się każdego roku z płodowym zespołem alkoholowym. Cierpią, bo ich mama piła, a przez to one też. Jednym z takich dzieci jest 7-letni Piotrek, który wychowuje się w rodzinie adopcyjnej. - Jest mi smutno, że mój syn będzie z tym żył całe życie - mówi pani Marzena. Społeczna kampania edukacyjna "Ciąża bez alkoholu" ma uświadomić wszystkim, że każdy kieliszek w ciąży, to o kieliszek za dużo.

