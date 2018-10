05 października 2018, 19:06

John Rambo powraca. Sylvester Stallone ma pokazać sprawność, siłę i determinację

Nie chodzi o to by komuś wypominać wiek, ale raczej, by docenić sprawność, siłę i determinację. Sylwester Stallone bierze się do kręcenie piątej części filmu o przygodach weterana z Wietnamu - Johna Rambo. Szykuje się hit, bo w wieku 72 lat będzie dużo biegał, bił się i strzelał.