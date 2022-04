Przeżył jako jedyny z oddziału, stracił nogę. Żenia chce wrócić na front

ATAK ROSJI NA UKRAINĘ. RELACJA NA ŻYWO NA PORTALU TVN24.PL

Mariupol broni się resztkami sił. Rosjanie wznowili ataki na Azowstal Chcemy stąd wyjść, zobaczyć słońce, wrócić do domu - mówią dzieci, które wraz z innymi cywilami... Kiedy zaatakowali Rosjanie - Jewgienij Kertysz stanął z nimi oko w oko. Jego oddział nie dał się jednak zaskoczyć.

W ukraińskiej armii Jewgienij jest od jedenastu lat. W 2014 roku bronił granicy w okolicach Ługańska - teraz odpierał atak pod Charkowem. - Pierwszego dnia wojny ostrzał rakietowy i cały jego oddział ginie. Tylko on jeden ratuje się. Ratuje się z bardzo poważnymi uszkodzeniami ciała, ale to giną jego przyjaciele, jego koledzy z tego oddziału. To są rzeczy, których nikt z nas nie jest w stanie (sobie - przyp. red.) wyobrazić, nie jest w stanie na to być przygotowanym - mówi Przemysław Daroszewski.

- Trzech (żołnierzy - przyp. red.) zginęło na miejscu, mi oderwało nogę. Wrócił po mnie żołnierz i mnie wydostał - wspomina Jewgienij Kertysz.

Jewgienij prawie się wykrwawił pod rosyjskim ostrzałem przez 40 minut. Ze skutkami wojny przyszło się mierzyć nawet daleko od frontu. Pomimo własnych problemów - Jewgienij nie traci pewności, że Ukraina przetrwa. Mimo bólu - zaciska zęby i rehabilituje się.

- Pierwsze pytanie, jakie nam zadał, to kiedy będzie mógł wrócić na front - opowiada Przemysław Daroszewski, dyrektor Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego imienia Wiktora Degi w Poznaniu.

"Odbudujemy nasze miasta"

- W trakcie pobytu zauważyliśmy pewne zmiany w jego zachowaniu. W nocy denerwował się, budził, płakał - wylicza Przemysław Daroszewski. Jak przyznaje Jewgienij - nocami śni mu się Charków. W Polsce mężczyzna jest od trzech tygodni. Podobnej pomocy mogą potrzebować setki Ukraińców.

28-letni Jewgienij swoją protezę dostanie w maju. W sieci umieszcza też nagrania, które mają podnosić na duchu takich jak on. - Wytrwałości. To kiedyś się skończy. Odbudujemy nasze miasta, które staną się jeszcze piękniejsze - apeluje Jewgienij.

Mężczyzna chce dołączyć do ojca, który został w Ukrainie i walczy. - Historia zna takie przypadki, żeby ludzie bez nogi także walczyli - zapewnia Adam Gramala, twórca protezy bionicznej z Enforce Medical Technologies.

Autor: Jarosław Kostkowski / Źródło: Fakty TVN