"By uratować nas przed katastrofą klimatyczną, musimy działać we wszystkich obszarach gospodarki"

Ziemia o pomoc aż krzyczy. Można spacerować po dnie Wisły, czy - miejscami - Zalewu Sulejowskiego. Niszczymy planetę nie tylko dorzucaniem węgla do pieca.

- Aby ratować klimat i ograniczyć ocieplenie do 1,5 stopnia Celsjusza, aby chronić lasy i ekosystemy musimy radykalnie zmienić nasze nawyki żywieniowe. Musimy radykalnie ograniczyć spożycie mięsa i produktów mlecznych - mówi dr Reyes Tirado z Greenpeace.

W sezonie grillowym może zabrzmieć to niedorzecznie, ale dane ONZ są przerażające. Produkcja jedzenia odpowiada za co najmniej jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych i zamienia Ziemię w pustynie.

Najgorętszy lipiec w historii pomiarów. "Znajdziemy się w świecie z 'Mad Maxa'" W wielu krajach Europy to był najgorętszy lipiec w historii, odkąd się mierzy temperaturę.... - Ludzie mają wpływ na ponad 70 procent ziemi wolnej od lodu. Jedna czwarta tej ziemi jest zdegradowana. Sposób w jaki produkujemy żywność i to, co jemy przyczynia się do utraty ekosystemów i zmniejszenia różnorodności biologicznej - informuje Valerie Masson-Delmotte z Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu.

Wielka wycinka

Każdego roku pod produkcję żywności wycinana się na świecie potężny kawał płuc świata, czyli 10 milionów hektarów lasów. W przeliczeniu na jedną minutę to obszar 27 boisk piłkarskich.

Im większe zaludnienie, tym większe zapotrzebowanie na pola. Przede wszystkim na paszę dla zwierząt. Wyprodukowanie np. jednego kilograma wołowiny kosztuje kilkadziesiąt kilogramów paszy i kilkadziesiąt tysięcy litów wody. Plus zatrważającą ilość dwutlenku węgla.

Ekstremalne zjawiska pogodowe, susza i widmo wojen. "Jesteśmy o krok od katastrofy" Grozi nam katastrofa klimatyczna. Trujemy środowisko, ocieplamy klimat, a będzie dużo groźniej.... - Jeżeli weźmiemy całą emisję ze zwierząt hodowlanych, które trzymamy w swoich gospodarstwach, to w przeliczeniu na emisję dwutlenku węgla to jest więcej niż połowa tego, co emitują wszystkie samochody - informuje klimatolog prof. Bogdan Chojnicki.

"Musimy działać"

Przemysłowa produkcja żywności to też produkcja metanu, a ten jest jeszcze groźniejszy od dwutlenku węgla.

- Tych punktów krytycznych na świecie jest wiele, widzimy niszczenie gatunków, widzimy blaknięcie rafy koralowej, podtopienia, wyspy na Pacyfiku już mają gotowy plan ewakuacji - mówi fizyk atmosfery dr Joanna Remiszewska-Michalak.

Ludzi z każdym dniem przybywa, a Ziemi nie da się zmienić w jedno wielkie pole.

- Nie możemy już poprzestać, że wyeliminujemy emisję tylko z dużego przemysłu, bo to nie wystarczy żeby uratować nas przed katastrofą klimatyczną. Musimy jednocześnie działać we wszystkich obszarach gospodarki - mówi Marta Anczewska z Fundacji "WWF Polska".

Trzeba ograniczyć spożycie mięsa

"Zmiana systemu żywności i rolnictwa jest kluczowa". Naukowcy zalecają wegetarianizm Bez obniżenia produkcji mięsa trudno będzie walczyć ze skutkami zmian klimatycznych - alarmują... Nie da się całkowicie wyeliminować z diety białka zwierzęcego szczególnie u dzieci ze względu na źródło witaminy B12 i D, ale ograniczyć się da, a wręcz powinno do pół kilograma tygodniowo. Statystyczny Polak zjada rocznie prawie 80 kg mięsa, czyli blisko 1,5 kilograma tygodniowo.

- Mięso, w szczególnie czerwone, czy też przetworzone jest czynnikiem, które może prowadzić w konsekwencji chorób nowotworowych - wyjaśnia Anna Puścion-Jakubik, ekspert ds. żywienia z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Co nam grozi jeśli od zaraz tego co mamy na talerzach nie zmienimy? Odwet przyrody o jakim nam się jeszcze nie śniło. Dla przykładu Luksemburg sprzed dwóch dni. Trąba powietrzna rzucała dachami jak klockami. I Chiny wczoraj. Tajfun. Milion osób ewakuowanych. 18 zabitych. Jeszcze nie wiadomo ile ciał znajdzie się, gdy woda opadnie.

Autor: Marzanna Zielińska / Źródło: Fakty TVN