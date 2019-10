Wilki zagryzły cielaka, to był kolejny atak. "Ludzie już do lasu nie chodzą, bo się boją" W biały dzień weszły do zagrody pod elektrycznym pastuchem i zagryzły cielaka. To kolejna ofiara... - Moja mama widziała te psy, jak rozszarpują mojego tatę i nic nie mogła zrobić - opowiada pani Małgorzata Sykut, córka pana Zdzisława, który został zagryziony przez psy.

Bliscy pana Zdzisława ostrzegali go, że miejsce, w którym znalazł pracę, może być niebezpieczne.

- Mama codziennie, jak to mi opowiadała, modliła się po prostu, żeby mój tato wrócił cało z pracy - mówi pani Małgorzata.

Strach wzbudzały cztery psy, owczarki niemieckie. 64-latek miał je karmić, wypuszczać z boksów i zamykać, gdy na teren składu wchodzili inni pracownicy. Kiedy pan Zdzisław pilnował obiektu, to zostawał z psami sam.

- Mój tato miał nosić kij zawsze, jak wychodził do tych psów - mówi pani Małgorzata. Jak tłumaczy, kij miał panu Zdzisławowi pomagać w odganianiu zwierząt.

Zachowanie właściciela budzi obawy

Właściciel składu nie chciał rozmawiać przed kamerą. Groził operatorowi "Faktów" TVN, że potłucze mu kamerę, jak jej nie wyłączy. Po tym, jak go wyrzucił, odpowiedział jednak na niektóre nasze pytania. Twierdził, że psy były łagodne. Konieczność podchodzenia do psów z kijem wytłumaczył krótko: "Tak były wyszkolone".

Na czym konkretnie polegało to szkolenie, kiedy się odbyło i kto je prowadził? Na te pytania mężczyzna nie udzielił odpowiedzi. Właściciel składu nie uważa również, że był za zwierzęta odpowiedzialny. - Pies za siebie jest odpowiedzialny - powiedział.

Pracodawca ofiary został już przesłuchany przez prokuratora. Na razie jednak jedynie w charakterze świadka, a nie podejrzanego.

Jego zachowanie wobec rodziny budzi obawy, że może wpływać na zeznania innych osób.

- Zapytał się mnie, czego my na tę chwilę oczekujemy z mamą, wiec powiedziałam zgodnie z prawdą, że po prostu świętego spokoju. Po czym ten pan zadzwonił do mojej mamy w poniedziałek (następnego dnia po rozmowie - przyp. red.) i - z tego, co wiem od mamy - powiedział jej przez telefon, że "proszę przyjechać, pieniądze już czekają" - opowiada córka pana Zdzisława.

Właściciel składu zaprzecza, żeby taka sytuacja miała miejsce.

"Cieszył się, że ma pracę"

Córka pana Zdzisława twierdzi, że jej ojciec pracował w składzie opału na czarno i że umowa, którą rzekomo miał podpisać, została sporządzona dzień przed jego śmiercią.

- Przecież on tego nie musiał robić. Jeżeli nie chciał, by nie musiał. Nikt go nie zmuszał do tej pracy - stwierdził właściciel składu.

- (Tata - przyp. red.) cieszył się, że ma pracę, cieszył, że ma te dni w końcu jakoś zajęte. Przestało mu się nudzić. Miał już wtedy jakieś plany, marzenia, bo tak wcześniej nie słyszałam o jakichś planach czy marzeniach taty. Natomiast, jak dostał tę pracę, to po prostu jakby w niego wstąpiło nowe życie - mówi pani Małgorzata Sykut.

Pan Zdzisław w miejscu tragedii przepracował zaledwie miesiąc i osiem dni. Jego rodzina szuka teraz świadków, którzy mogą potwierdzić, że psy były agresywne.

Autor: Robert Jałocha / Źródło: Fakty TVN