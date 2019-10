Podrasowane samochody i zawrotna prędkość. Jest akt oskarżenia dla sprawców wypadku w Jeleniej Górze

Wypadek pod Kłodzkiem. 15-letni kierowca i 17-letni pasażer nie żyją W Szalejowie Dolnym (Dolnośląskie) osobowe daewoo rozbiło się na przydrożnym drzewie. Autem... Dla prokuratury to nie był tylko wypadek drogowy. I dlatego oskarżyciele wnioskują o surowe ukaranie uczestników wyścigu.

- Jeden nakręcał, napędzał drugiego, każdy z nich dążył do dotarcia do dalszego punktu pierwszy - wyjaśnia Tomasz Czułowski z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Na podstawie zeznań świadków i zapisu z monitoringu, prokuratorzy odtworzyli trasę nielegalnego wyścigu. Biegły ustalił, że Łukasz O. i Oskar L. jechali ulicami Jeleniej Góry z prędkością 160 i 180 kilometrów na godzinę. Stwarzając ogromne zagrożenie przejechali przez trzy skrzyżowania i sześć przejść dla pieszych.

- Kierujący seatem znajdował się o kilka metrów przed kierującym volkswagenem. Uderzył on swoim pojazdem oboje pieszych, powodując ich zgon na miejscu - mówi Tomasz Czułowski.

W wypadku zginęła 47-letnia kobieta i o 10 lat starszy mężczyzna. Byli na środku przejścia, gdy uderzył w nich rozpędzony samochód. Nie mieli żadnej szansy na ucieczkę. Kierowca seata nawet nie zaczął hamować. Z wypowiedzi rodziny ofiar wynika, że piesi doznali licznych obrażeń.

Zebrane dowody oceni sąd

Podczas śledztwa odkryto, że w obu autach dokonano przeróbek, które miały zwiększać moc silników. - Pozwalało im to uzyskać lepsze przyspieszenie i wyższą prędkość maksymalną. Jednocześnie w wydanej opinii biegli stwierdzili, że bez odpowiedniego przeprojektowania i zmodyfikowania innych układów pojazdu, układu hamulcowego, samochody te stawały się pojazdami niebezpiecznymi - wyjaśnia Tomasz Czułowski.

Zebrane dowody ma ocenić sąd. W akcie oskarżenia, prokuratorzy zarzucają kierowcom zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Łukasz O. i Oskar L. odpowiedzą także za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Przy takich zarzutach prokurator w mowie końcowej może domagać się nawet kary dożywocia.

Nawet jeśli podczas procesu pojawi się wniosek o najwyższy wymiar kary, to do nielegalnego procederu wszystkich to na pewno nie zniechęci. Jeden z policjantów z grupy "Speed" podkreśla, że często obserwują kierowców którzy jeżdżą na łysych oponach. Z ogumienia nierzadko wystają druty.

Dlatego funkcjonariusze swoje działania prowadzą nie tylko na drogach. - Na bieżąco monitorują całą sieć, w szczególności różne media społecznościowe, gdzie te osoby się umawiają - wyjaśnia sierżant szt. Rafał Gredżuk z Wydziału Ruchu Drogowego KWP we Wrocławiu.

