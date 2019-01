Kontrowersyjny pomysł ministra Glińskiego. Chce narodowego zespołu filmowego

Senator PiS-u pyta o pensję w NBP. Czy to prawda, że współpracowniczka prezesa Glapińskiego dostaje 65 tysięcy złotych miesięcznie - o to pyta Jan Maria Jackowski i dodaje, że to niewyobrażalna kwota. Jego zdaniem to nic dziwnego, że wyborcy go o to pytają - wszak PiS obiecał, że będzie skromnie.

»