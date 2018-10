Cytat, uzupełnienie i przegrane głosowanie. Posłowie mieli "dysonans poznawczy"

Agnieszka Dudzińska była już drugą kandydatką PiS na Rzecznika Praw Dziecka - nie zdobyła jednak wymaganej liczby głosów, mimo że we wtorek uzyskała pozytywną opinię sejmowych komisji polityki społecznej i rodziny oraz edukacji, nauki i młodzieży. Jej powołanie na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka miało być formalnością. Nie było.

Wszystko przez cytat, który przytoczyła Magdalena Kochan z Platformy Obywatelskiej.



"Większość dzieci, które wymagają opieki do końca życia, to dzieci, które nabyły niepełnosprawność albo w trakcie porodu, albo po porodzie. To jest autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, ciąże wcześniacze. To są bardzo trudne rzeczy i nie wiem, tu chyba należałoby postulować eutanazję..." - powiedziała Agnieszka Dudzińska w Telewizji Republika.

Od razu na mównicę wszedł marszałek Terlecki, który zarzucił przedmówczyni manipulację i wyrwanie zdania z kontekstu.



- Przeczytam to zdanie w całości. "Należałoby postulować o eutanazję, jeżeli nas nie stać na to, żeby tych ludzi wspierać" - doprecyzował Ryszard Terlecki, wicemarszałek sejmu z ramienia PiS.

To uzupełnienie jednak niewiele dało. Agnieszce Dudzińskiej zabrakło sześciu głosów.

Przegrane głosowanie

Przeciwko jej kandydaturze głosowało czterech posłów PiS-u. Dziewięciu się wstrzymało, a nie głosowało aż 37. Wielu z tych niegłosujących siedziało na sali. Ze wsparciem sześciu z nich kandydatura by nie przepadła.



- Zaskoczyła mnie ta wypowiedź, która została przytoczona w sprawie eutanazji - tłumaczy Halina Szydełko z PiS. - Nie głosowałem, miałem dysonans poznawczy. Nie wiedziałem czy jestem za czy przeciw - mówi Jan Mosiński z PiS.

Posłowie PiS nie boją się konsekwencji, bo - jak mówią - w tej kwestii nie było dyscypliny.

"Nieprzyzwoite i obrzydliwe"

Według PiS-u - słowa o eutanazji wypowiedziane przez ich kandydatkę, były ironiczne i celowo przerysowane, bo Dudzińska sama od lat wychowuje niepełnosprawnego syna i działa na rzecz osób niepełnosprawnych.

- Mówienie o kobiecie, która ma niepełnosprawne dziecko, która je urodziła wiedząc, że jest niepełnosprawne, że ona jest zwolennikiem eutanazji jest po prostu nieprzyzwoite i obrzydliwe. Mi jest po ludzku - jako matce, jako kobiecie - z tego powodu przykro - ocenia rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

- Okazuje się, że zaplecze merytoryczne PiS-u jest tak słabe, tak mierne, że nie potrafią w swoim gronie znaleźć jednej osoby, która mogłaby tę funkcję Rzecznika Praw Dziecka godnie mogła pełnić - ocenia jednak Joanna Kluzik-Rostkowska z PO.



Poprzednią kandydatką PiS-u była Sabina Zalewska. Jednak po szeregu kontrowersji i po oskarżeniach o to, że jej prace naukowe są plagiatami, nie poparło jej nawet Prawo i Sprawiedliwość.



Niedługo mamy poznać kolejnych kandydatów. Kadencja Marka Michalaka formalnie trwała do końca sierpnia.

