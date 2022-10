Kaczyński obiecał, że szefowie spółek Skarbu Państwa nie dostaną premii. Dostali

W niedzielę zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu do 5 mm, a na Pomorzu i zachodzie możliwe burze z opadami do 15 mm. Temperatura maksymalna od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 16 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach o prędkości do 50-60 km/h, w górach do 80 km/h.

